СМИ сообщили о возможном обсуждении в кабмине 17 мая повышения пенсионного возраста
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Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
По словам одного из источников в правительстве, на совещании может быть озвучено поручение премьер-министра профильным министерствам разработать законопроект о повышении пенсионного возраста.
Ранее Медведев заявил о необходимости аккуратно принимать решения о повышении пенсионного возраста.
В апреле российский премьер также заявил, что вопрос пенсионного возраста обсуждается и решения уже назрели.