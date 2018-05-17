СМИ сообщили о возможном обсуждении в кабмине 17 мая повышения пенсионного возраста

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев 17 мая проведёт совещание с членами кабмина, в ходе которого могут быть обсуждены перспективы повышения пенсионного возраста.

Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По словам одного из источников в правительстве, на совещании может быть озвучено поручение премьер-министра профильным министерствам разработать законопроект о повышении пенсионного возраста.

Ранее Медведев заявил о необходимости аккуратно принимать решения о повышении пенсионного возраста.

В апреле российский премьер также заявил, что вопрос пенсионного возраста обсуждается и решения уже назрели.