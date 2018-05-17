В Совфеде оценили заявление МИД Канады по поводу Крымского моста

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Член Совета Федерации Франц Клинцевич в беседе с ФАН оценил заявление МИД Канады по поводу Крымского моста.

«Нам не нужно реагировать на заявления Канады. Открытие моста — свершившийся факт, и возвращение Крыма в состав России было проведено согласно всем международным процедурам», — сказал сенатор.

Как отметил Клинцевич, воля жителей полуострова — закон.

Сенатор также заявил, что Россия обустраивает свою территорию так, как считает нужным.

«Нам нужно смотреть не на заявления Запада, а на нужды наших граждан в Крыму», — считает Клинцевич.

Ранее директор Института глобальных стратегий украинский политолог Вадим Карасёв в беседе с НСН оценил предложение депутата Верховной рады Рефата Чубарова забрать у России Крымский мост.

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