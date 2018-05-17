В Совфеде оценили заявление МИД Канады по поводу Крымского моста
«Нам не нужно реагировать на заявления Канады. Открытие моста — свершившийся факт, и возвращение Крыма в состав России было проведено согласно всем международным процедурам», — сказал сенатор.
Как отметил Клинцевич, воля жителей полуострова — закон.
Сенатор также заявил, что Россия обустраивает свою территорию так, как считает нужным.
«Нам нужно смотреть не на заявления Запада, а на нужды наших граждан в Крыму», — считает Клинцевич.
Ранее директор Института глобальных стратегий украинский политолог Вадим Карасёв в беседе с НСН оценил предложение депутата Верховной рады Рефата Чубарова забрать у России Крымский мост.