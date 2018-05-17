Капитана задержанного у берегов Крыма украинского судна взяли под стражу
«Ему (капитану) избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В случае доказательства вины Новицкому грозит лишение свободы на срок до пяти лет», — приводит РИА Новости сообщение.
Отмечается, то задержанный находится в изоляторе временного содержания.
Также пограничники выяснили, что в исключительной экономической зоне Украины продолжают оставаться около 20 километров сетей, установленной экипажем «ЯМК-0041».
Ранее сообщалось, что в отношении капитана судна, гражданина Украины Новицкого В.В., возбуждено дело. Отмечается, что «ЯМК-0041» нарушило запрет на вылов камбалы на шельфе.