В Крыму возбудили дело против капитана задержанного рыболовецкого судна с Украины

Задержанное в Крыму украинское рыболовецкое судно «ЯМК-0041» нарушило запрет на вылов камбалы на шельфе, в связи с этим возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает ФСБ России.

«Установлено, что украинскими моряками накануне задержания в исключительной экономической зоне России были расставлены ставные сети для вылова камбалы-калкана, добыча которой с середины апреля до середины июня т. г. в акватории Чёрного моря запрещена повсеместно на всей территории континентального шельфа», — говорится в сообщении, поступившем в RT.

Отмечается, что у браконьеров изъяли и выпустили в естественную среду 161 камбалу, четырёх травяных крабов и трёх черноморских акул катранов.

Кроме того, по данным ФСБ, в сетях погибли 46 морских свиней, 17 камбал и два катрана.

«Помимо обнаруженных в исключительной экономической зоне России орудий лова, есть основания полагать, что аналогичные могут находиться и в исключительной экономической зоне Украины», — отмечается в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК России в отношении капитана судна, гражданина Украины Новицкого В.В. Судно арестовано.

4 мая судно было задержано у берегов Крыма.