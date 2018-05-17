Доследственная проверка проводится по факту возгорания в Удмуртии

Начата доследственная проверка по факту возгорания на территории бывшей войсковой части в Удмуртии.

Об этом сообщается на сайте Главного военного следственного управления СК России.

«По данному факту незамедлительно назначено проведение доследственной проверки», — отмечается в сообщении.

По данным ведомства, войсковая часть была расформирована в 2011 году.

«До настоящего времени работы по её очистке от неразорвавшихся боеприпасов, которые проводит коммерческая организация, в полном объёме не выполнены. После их завершения земельный участок планируется передать местным органам власти», — говорится в сообщении.

Ранее в МЧС заявили, что открытое горение на месте пожара в удмуртском селе Пугачёво было ликвидировано. В ходе тушения пожара было использовано 53 тонны воды.

Кроме того, как сообщало интернет-издание «Сусанин», в регионе был объявлен особый противопожарный режим.