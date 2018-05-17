В МЧС заявили о ликвидации открытого горения на месте пожара в удмуртском Пугачёво

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Пожарным удалось ликвидировать открытое горение на территории бывшего военного склада в удмуртском Пугачёво, сообщили в региональном управлении МЧС.
В МЧС заявили о ликвидации открытого горения на месте пожара в удмуртском Пугачёво
  • © МЧС России по Удмуртии

«Открытое горение ликвидировано, очаги уже ликвидированы, нет хлопков, на данный момент идёт проливка с воздуха», — приводит сообщение пресс-службы ведомства ТАСС.

Ранее в МЧС сообщили о прекращении детонации снарядов на месте пожара в Удмуртии.

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