В МЧС заявили о ликвидации открытого горения на месте пожара в удмуртском Пугачёво
Пожарным удалось ликвидировать открытое горение на территории бывшего военного склада в удмуртском Пугачёво, сообщили в региональном управлении МЧС.
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«Открытое горение ликвидировано, очаги уже ликвидированы, нет хлопков, на данный момент идёт проливка с воздуха», — приводит сообщение пресс-службы ведомства ТАСС.
Ранее в МЧС сообщили о прекращении детонации снарядов на месте пожара в Удмуртии.
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