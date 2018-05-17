В МЧС сообщили о прекращении детонации снарядов на месте пожара в Удмуртии

В удмуртском селе Пугачёво прекратилась детонация снарядов, ранее вызванная пожаром на территории бывшего военного склада. Об этом сообщила пресс-секретарь управления МЧС по Удмуртии Вероника Митрофанова.

«Утром в четверг детонация снарядов прекратилась. Отдельные очаги возгорания продолжают ликвидировать», — приводит её слова РИА Новости.

Ранее в МЧС заявили, что в ходе тушения пожара в Удмуртии было использовано 53 тонны воды.

16 мая сообщалось, что возле села Пугачёво на территории бывшего военного склада произошёл пожар. При этом интернет-издание «Сусанин» передавало, что в регионе объявлен особый противопожарный режим.