В МЧС сообщили о прекращении детонации снарядов на месте пожара в Удмуртии
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«Утром в четверг детонация снарядов прекратилась. Отдельные очаги возгорания продолжают ликвидировать», — приводит её слова РИА Новости.
Ранее в МЧС заявили, что в ходе тушения пожара в Удмуртии было использовано 53 тонны воды.
16 мая сообщалось, что возле села Пугачёво на территории бывшего военного склада произошёл пожар. При этом интернет-издание «Сусанин» передавало, что в регионе объявлен особый противопожарный режим.