В Астане подписано временное соглашение о создании ЗСТ между Ираном и ЕАЭС

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В ходе Астанинского экономического форума было подписано временное соглашение о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) между Ираном и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Об этом сообщает РИА Новости.

«Во временном соглашении предусмотрен эффективный механизм разрешения споров, в том числе, арбитраж... Также создается совместный комитет на уровне высоких должностных лиц сторон, предусмотрено создание бизнес-диалога», — заявил председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян.

Отмечается, что возможность заключения полноформатного соглашения может быть рассмотрена через три года.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Высший евразийский экономический совет проголосовал за наделение Молдавии статусом государственного наблюдателя в ЕАЭС.  

В настоящее время в Евразийский экономический союз входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

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