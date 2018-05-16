Эксперт прокомментировал критику Госдепа по поводу открытия Крымского моста

Короткая ссылка
Политолог Александр Форманчук в беседе с ФАН прокомментировал критику Госдепа по поводу открытия Крымского моста.

«Мост — это удешевление стоимости товаров потребления. Во-вторых, это не только грузопоток, но и пассажиропоток. Движение уже началось, люди едут на экскурсии, мост стал частью туристического маршрута», — сказал он.

По его словам, мост имеет критически важное значение для Крыма и в целом для экономики юга России.

«Я уже не говорю о военно-техническом значении этого объекта», — отметил Форманчук.

Он пояснил, что мост усиливает интеграцию Крыма в состав России, готовит предпосылки для крупных экономических проектов, делает полуостров привлекательным для инвесторов.

Ранее официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт заявила, что США осуждают открытие Крымского моста.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков в беседе с НСН прокомментировал реакцию Запада и Украины на открытие Крымского моста в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Общество
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных