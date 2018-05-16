Эксперт прокомментировал критику Госдепа по поводу открытия Крымского моста

Политолог Александр Форманчук в беседе с ФАН прокомментировал критику Госдепа по поводу открытия Крымского моста.

«Мост — это удешевление стоимости товаров потребления. Во-вторых, это не только грузопоток, но и пассажиропоток. Движение уже началось, люди едут на экскурсии, мост стал частью туристического маршрута», — сказал он.

По его словам, мост имеет критически важное значение для Крыма и в целом для экономики юга России.

«Я уже не говорю о военно-техническом значении этого объекта», — отметил Форманчук.

Он пояснил, что мост усиливает интеграцию Крыма в состав России, готовит предпосылки для крупных экономических проектов, делает полуостров привлекательным для инвесторов.

Ранее официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт заявила, что США осуждают открытие Крымского моста.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков в беседе с НСН прокомментировал реакцию Запада и Украины на открытие Крымского моста в России.