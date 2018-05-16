В МЧС заявили о завершении спасательной операции на месте ЧП с вездеходом в Коми

В МЧС заявили, что спасательная операция в Печорском районе Коми на месте инцидента с затонувшим вездеходом завершена.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

«Спасательная операция завершена, компания, которой принадлежит вездеход, будет решать, что с ним делать... Тела погибших были доставлены в морг города Печоры, спасённые — два человека — также были доставлены в Печору вертолётом», — сказал собеседник.

Ранее сообщалось, что вездеход ушёл под воду вблизи посёлка Кожва в 30 км от города Печоры. Погибли семь человек, двоим удалось спастись.

СК возбудил уголовное дело по факту происшествия.