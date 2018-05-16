СК возбудил дело после гибели рабочих при инциденте с вездеходом в Коми

Следователи возбудили уголовное дело после гибели семи человек в затонувшем вездеходе в Коми.

«По факту гибели семи человек в затонувшем вездеходе ГАЗ-71 возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»)», — говорится в сообщении в «ТамТам»-канале Следственного комитета.

Отмечается, что следствие проведёт допрос представителей организации, которой принадлежит транспортное средство.

Ранее сообщалось, что вездеход ушёл под воду вблизи посёлка Кожва в 30 км от города Печоры. Погибли семь человек, двоим удалось спастись.