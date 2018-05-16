В Коми затонул вездеход с людьми
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«По предварительным данным, на борту вездехода находились восемь человек. Двум из них удалось самостоятельно выбраться, поиск остальных продолжается», — приводит РИА Новости слова источника в экстренных службах.
В то же время один из спасённых заявил, что на борту находились девять человек.
Проводятся аварийно-спасательные работы. На месте работает оперативно-следственная группа. Уточняется информация о пострадавших.
Ранее «Реальное время» сообщало, что в Алексеевском районе Республики Татарстан спасли трёх рыбаков, попавших в промоину.