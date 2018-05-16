В Коми затонул вездеход с людьми

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Вездеход ушел под воду вблизи посёлка Кожва в 30 км от города Печоры в Республике Коми, двоим удалось выбраться, судьба шести человек остаётся неизвестной.
В Коми затонул вездеход с людьми
  • Архивное фото
  • © МЧС России / РИА Новости

«По предварительным данным, на борту вездехода находились восемь человек. Двум из них удалось самостоятельно выбраться, поиск остальных продолжается», — приводит РИА Новости слова источника в экстренных службах.

В то же время один из спасённых заявил, что на борту находились девять человек.

Проводятся аварийно-спасательные работы. На месте работает оперативно-следственная группа. Уточняется информация о пострадавших.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Алексеевском районе Республики Татарстан спасли трёх рыбаков, попавших в промоину. 

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