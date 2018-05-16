Эксперт прокомментировал исследование Роскачества о подделках коньяка в России

Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин прокомментировал в беседе с RT исследование Роскачества, согласно которому доля подделок коньяка в России достигает 30%.

«Коньяк — одна из самых фальсифицируемых позиций на алкогольном рынке. Роскачество нашло только один коньяк, который соответствует международному уровню... Но в реальности положение дел ещё хуже, чем они описали. Проблема на рынке встречается намного чаще. Качество коньячных спиртов у нас достаточно невысокое, сырьё скудное. Конечно, некоторые российские производители используют французские коньячные спирты. Но тогда назвать коньяк российским можно с натяжкой — у нас он только разливается», — сказал он.

Шапкин также упомянул, что стоит остерегаться подделок и на рынке импортного алкоголя.

«Импортный коньяк тоже легко подделать. Этим занимаются бутлегеры. То есть выброшенные бутылки не едут на мусорный полигон, а собираются... Бутлегеры заливают в бутылки спиртовую смесь с ароматизаторами — и это попадает на стол потребителя, особенно того, который покупает алкоголь через интернет, а также в кафе и рестораны. Так что подделок сейчас много, а ситуация на рынке алкогольной продукции достаточно печальная», — заключил эксперт.

Ранее Роскачество провело исследование алкогольной продукции, согласно которому доля подделок коньяка на российском рынке составила 30%.