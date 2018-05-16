Роскачество назвало подделкой треть коньяка на российском рынке

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Согласно исследованию Роскачества, доля подделок коньяка на российском рынке достигает 30%.
Роскачество назвало подделкой треть коньяка на российском рынке
  • РИА Новости

Как отмечается на сайте ведомства, по 25 параметрам качества и безопасности исследовались коньяки трёхлетней выдержки 47 торговых марок. Большинство из них российские, также было представлено несколько зарубежных.

«Пять из них по результатам исследования не имеют права называться коньяками — в составе обнаружены искусственные ароматизаторы. В коньяках 15 брендов выявлен спирт не виноградного происхождения», — говорится в сообщении.

В Роскачестве заявили, что нюансы законодательства не позволяют напрямую назвать данные товары фальсификатом.

«Тем не менее настоящий коньяк не может содержать спирт не виноградного происхождения, поэтому данные товары исключены из рейтинга Роскачества», — добавили в ведомстве. 

В феврале сообщалось, что 20% продаваемого в России коньяка является подделкой.

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