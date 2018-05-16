В Красноярском крае арестован подозреваемый в убийстве студентки колледжа таксист

В Красноярском крае суд арестовал на два месяца подозреваемого в убийстве 18-летней студентки колледжа.

«Таксист, подозреваемый в убийстве 18-летней учащейся колледжа в Красноярском крае, арестован на два месяца. В ходе допроса 47-летний мужчина признал свою вину в совершённом преступлении», — говорится в сообщении Следственного комитета России.

При этом уточняется, что ранее мужчина был судим за убийство сожительницы и её ребёнка.

Ранее также сообщалось, что в Забайкалье выпускник школы напал на директора, что стало местью за плохую характеристику для военкомата.

В конце апреля, как сообщало URA.RU, в Свердловской области вынесли новый приговор экс-следователю по делу о заказных убийствах.