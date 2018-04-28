В Свердловской области вынесли новый приговор экс-следователю по делу о заказных убийствах

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Ленинский суд Екатеринбурга вынес приговор бывшему следователю прокуратуры Свердловской области Алексею Карпову, сообщает URA.RU.

В 2014 году он получил 20 лет колонии за организацию заказных убийств.

Новое судебное разбирательство потребовалось из-за того, что посредник Карпова Александр Бабусенков, отбывающий наказание в виде лишения свободы сроком на девять с половиной лет, дал показания. Он утверждает, что следователь пытался организовать его убийство. То же самое Бабусенков говорил сразу после ареста, но затем отказался от своих слов.

«Карпов признан виновным в организации покушения на убийство Бабусенкова с целью скрыть другое преступление. Карпов приговаривается к девяти годам лишения свободы, но по совокупности с предыдущим приговором в общей сложности приговаривается к 21 году», — сказал судья Ленинского суда Александр Тараненко.

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что жителя Ижевска приговорили к семи годам лишения свободы за убийство.

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