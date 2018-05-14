В СК назвали причину нападения выпускника на директора школы в Забайкалье

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В Следственном комитете России заявили, что нападение бывшего ученика на директора школы в Забайкалье стало местью за плохую характеристику для военкомата.
В СК назвали причину нападения выпускника на директора школы в Забайкалье
  • © Следственный Комитет Российской Федерации

Об этом говорится в заявлении ведомства.

«Обвинение в покушении на убийство предъявлено 18-летнему жителю села Новоберёзовское Забайкальского края, который 7 мая напал на 63-летнего мужчину возле его дома и нанёс несколько ударов ножом», — говорится в сообщении.

В настоящее время обвиняемый арестован.

Ранее глава СК Александр Бастрыкин поручил поставить на контроль центрального аппарата ход расследования уголовных дел и проведения проверок по факту происшествий, в результате которых пострадали дети.

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