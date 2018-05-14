В СК назвали причину нападения выпускника на директора школы в Забайкалье
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Об этом говорится в заявлении ведомства.
«Обвинение в покушении на убийство предъявлено 18-летнему жителю села Новоберёзовское Забайкальского края, который 7 мая напал на 63-летнего мужчину возле его дома и нанёс несколько ударов ножом», — говорится в сообщении.
В настоящее время обвиняемый арестован.
Ранее глава СК Александр Бастрыкин поручил поставить на контроль центрального аппарата ход расследования уголовных дел и проведения проверок по факту происшествий, в результате которых пострадали дети.