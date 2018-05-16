По Крымскому мосту за час проехало более 1,1 тысячи транспортных средств

Короткая ссылка
По Крымскому мосту в первый час после запуска движения проехало более 1,1 тысячи транспортных средств. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя инфоцентра «Крымский мост».

«За первый час движения по Крымскому мосту — в период с 05:30 до 06:30 — прошло более 500 транспортных средства в сторону Крыма и более 600 в сторону Краснодарского края», — заявил он. 

В инфоцентре отметили, что движение осуществляется в штатном режиме.

Движение по Крымскому мосту было открыто 16 мая в 05:30. Первыми по нему проехали жители более 20 городов Крыма и Краснодарского края.

Поток автомобилей из двух российских регионов встретился на судоходной арке. Водители приветствовали друг друга гудками.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Общество
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных