По Крымскому мосту за час проехало более 1,1 тысячи транспортных средств

По Крымскому мосту в первый час после запуска движения проехало более 1,1 тысячи транспортных средств. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя инфоцентра «Крымский мост».

«За первый час движения по Крымскому мосту — в период с 05:30 до 06:30 — прошло более 500 транспортных средства в сторону Крыма и более 600 в сторону Краснодарского края», — заявил он.

В инфоцентре отметили, что движение осуществляется в штатном режиме.

Движение по Крымскому мосту было открыто 16 мая в 05:30. Первыми по нему проехали жители более 20 городов Крыма и Краснодарского края.

Поток автомобилей из двух российских регионов встретился на судоходной арке. Водители приветствовали друг друга гудками.