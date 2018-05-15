Ростуризм прогнозирует удешевление отдыха в Крыму благодаря мосту через Керченский пролив

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Руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов заявил, что открытие Крымского моста приведёт к удешевлению отдыха на полуострове.
Ростуризм прогнозирует удешевление отдыха в Крыму благодаря мосту через Керченский пролив
  • Reuters

«Открытие моста через Керченский пролив приведёт к удешевлению отдыха на Крымском полуострове, так как передвижение на автомобильном транспорте — один из самых экономичных способов для путешествия», — приводит РИА Новости его слова.

Сафонов также добавил, что мост повысит инвестиционный образ Крыма, а это будет способствовать развитию региона.

«Введение нового моста даст очень серьёзный импульс и создаст более привлекательный инвестиционный образ Крыма для потенциальных инвесторов, так как рост турпотока будет означать увеличение спроса на размещение», — отметил он.

15 мая российский лидер Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии открытия Крымского моста. На КамАЗе он проехал по мосту в Крым.

Автомобильное движение по Крымскому мосту будет открыто 16 мая в 05:30.

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