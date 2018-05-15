В рамках ПМЭФ пройдёт панельная сессия, посвящённая росту продолжительности жизни россиян
Модератор — председатель правления Ассоциации медицинских обществ по качеству, руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова.
В обсуждении примут участие президент MSD International Кевин Али, главный исполнительный директор «Санофи» Оливье Брандикур, президент AstraZeneca AB Ян-Олоф Йакке, гендиректор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачёва» Министерства здравоохранения России Александр Румянцев и другие.
Как сообщает Пятый канал, дискуссия затронет бюджет и целевые программы, прорывные технологии в медицине, обучение врачей и действия государства на пути к цели.
Ранее сообщалось, что президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера приедет на ПМЭФ.