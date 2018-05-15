В рамках ПМЭФ пройдёт панельная сессия, посвящённая росту продолжительности жизни россиян

В рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) пройдёт панельная сессия, посвящённая росту продолжительности жизни россиян к 2030 году. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-релиз.

Модератор — председатель правления Ассоциации медицинских обществ по качеству, руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова. В обсуждении примут участие президент MSD International Кевин Али, главный исполнительный директор «Санофи» Оливье Брандикур, президент AstraZeneca AB Ян-Олоф Йакке, гендиректор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачёва» Министерства здравоохранения России Александр Румянцев и другие. Как сообщает Пятый канал, дискуссия затронет бюджет и целевые программы, прорывные технологии в медицине, обучение врачей и действия государства на пути к цели. Ранее сообщалось, что президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера приедет на ПМЭФ.