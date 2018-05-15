Президент Центральноафриканской Республики посетит ПМЭФ

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Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера приедет на Петербургский международный экономический форум, сообщает ФБА «Экономика сегодня».

Как ожидается, глава государства примет участие в бизнес-диалоге «Россия — Африка».

В целом в рамках ПМЭФ планируется уделить особое внимание экономическому развитию африканских стран. Ранее Newinform сообщал, что это связано с празднованием Дня Африки и 55-летия Африканского союза.

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