Президент Центральноафриканской Республики посетит ПМЭФ

Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера приедет на Петербургский международный экономический форум, сообщает ФБА «Экономика сегодня».

Как ожидается, глава государства примет участие в бизнес-диалоге «Россия — Африка».

В целом в рамках ПМЭФ планируется уделить особое внимание экономическому развитию африканских стран. Ранее Newinform сообщал, что это связано с празднованием Дня Африки и 55-летия Африканского союза.