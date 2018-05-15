Поклонская прокомментировала открытие Крымского моста

Короткая ссылка
Депутат Госдумы от крымского региона Наталья Поклонская прокомментировала открытие автомобильной части Крымского моста.

«Это было запланировано ещё в начале XX века нашим государем Николаем II. Но в связи с началом Первой мировой войны, революционными процессами не успел государь реализовать этот свой план. Сегодня наш президент Владимир Владимирович благодаря твёрдой воле сделал то, что было запланировано ещё в начале 1900-х годов», — цитирует РИА Новости Поклонскую.

Ранее российский президент поздравил строителей с открытием Крымского моста. Он также сказал, что люди мечтали построить этот мост «ещё при царе-батюшке».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Общество
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных