Поклонская прокомментировала открытие Крымского моста

Депутат Госдумы от крымского региона Наталья Поклонская прокомментировала открытие автомобильной части Крымского моста.

«Это было запланировано ещё в начале XX века нашим государем Николаем II. Но в связи с началом Первой мировой войны, революционными процессами не успел государь реализовать этот свой план. Сегодня наш президент Владимир Владимирович благодаря твёрдой воле сделал то, что было запланировано ещё в начале 1900-х годов», — цитирует РИА Новости Поклонскую.

Ранее российский президент поздравил строителей с открытием Крымского моста. Он также сказал, что люди мечтали построить этот мост «ещё при царе-батюшке».