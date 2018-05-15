Путин: ещё при царе-батюшке мечтали построить Крымский мост
Президент России Владимир Путин поздравил строителей с открытием Крымского моста.
- РИА Новости
«Я искренне поздравляю вас с этим замечательным праздничным, в полном смысле этого слова историческим днём. Историческим, потому что в разные исторические эпохи, ещё при царе-батюшке, люди мечтали построить этот мост», — сказал Путин.
15 мая Путин принял участие в торжественной церемонии открытия Крымского моста. На КамАЗе он проехал по мосту в Крым.
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