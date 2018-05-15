Далай-лама заявил, что Ленин извратил идею Маркса

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Духовный лидер тибетского буддизма далай-лама XIV заявил, что революционер Владимир Ленин извратил первоначальную идею немецкого философа Карла Маркса, поставив политические интересы выше заботы о людях.
Далай-лама заявил, что Ленин извратил идею Маркса
  • globallookpress.com
  • © Hindustan Times

«Ленин извратил первоначальную идею Маркса, политические интересы военного времени поставил выше заботы об интересах рабочего класса», — приводит РИА Новости слова далай-ламы.

Он отметил, что «так возникла тоталитарная система».

При этом, по словам далай-ламы, действия Ленина в условиях военного времени можно понять.

«Думаю, Ленина тоже можно понять: военное время, гражданская война, тяжёлое положение дел, враждебное отношение западных держав. Он действовал в соответствии с реалиями военного времени. Полагал, что военное время требует жёсткого контроля, безжалостных репрессий и секретности», — отметил лидер буддистов.

Ранее далай-лама XIV заявил, что из-за роста геополитической напряжённости в мире третьей мировой войны не будет.

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