В Подмосковье загорелась железнодорожная цистерна
- РИА Новости
«В 12:05 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о возгорании железнодорожной цистерны между станциями Тарасовская и Челюскинская Московской железной дороги», — говорится в сообщении подмосковного главка МЧС.
Отмечается, что пожар тушили более 50 человек и 13 единиц техники. Возгорание было ликвидировано в 12:44 мск.
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