В Подмосковье загорелась железнодорожная цистерна

В городском округе Пушкино Московской области загорелась железнодорожная цистерна, пожар потушен, люди не пострадали.

«В 12:05 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о возгорании железнодорожной цистерны между станциями Тарасовская и Челюскинская Московской железной дороги», — говорится в сообщении подмосковного главка МЧС.

Отмечается, что пожар тушили более 50 человек и 13 единиц техники. Возгорание было ликвидировано в 12:44 мск.

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