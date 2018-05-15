В Подмосковье загорелась железнодорожная цистерна

Короткая ссылка
В городском округе Пушкино Московской области загорелась железнодорожная цистерна, пожар потушен, люди не пострадали.
В Подмосковье загорелась железнодорожная цистерна
  • РИА Новости

«В 12:05 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о возгорании железнодорожной цистерны между станциями Тарасовская и Челюскинская Московской железной дороги», — говорится в сообщении подмосковного главка МЧС.

Отмечается, что пожар тушили более 50 человек и 13 единиц техники. Возгорание было ликвидировано в 12:44 мск.

5 мая сообщалось, что на станции Мытищи загорелась крыша одного из вагонов электрички.

Ранее progorod43 сообщал о пожаре в школе в Кировской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных