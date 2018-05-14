Названа возможная причина пожара в школе в Кировской области
Предполагается, что здание 1935 года постройки загорелось из-за внесённого источника огня.
Как отметили в пресс-службе ведомства, обстоятельства инцидента и сумму ущерба продолжают устанавливать.
В пресс-службе областного правительства рассказали, что в понедельник, 14 мая, дети продолжили учёбу в здании, которое принадлежит администрации Плотбищенского сельского поселения.
Ранее сообщалось, что в момент пожара в школе никого не было.
В марте Nation News сообщало, что в Петрозаводске произошёл пожар в многоэтажном доме.