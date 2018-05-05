На станции «Мытищи» загорелась крыша одного из вагонов электрички

Поезда Ярославского направления ходят с увеличенными интервалами, поскольку на станции «Мытищи» загорелась крыша одного из вагонов электрички. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу МЖД.

Состав следовал из Софрина в Москву. По предварительной информации, около 09:00 на крыше второго вагона загорелся деревянный настил. «Железнодорожники незамедлительно вызвали пожарную службу, которая в 09:36 устранила задымление», — отметили в МЖД. Всех пассажиров высадили на станции, чтобы они могли продолжить поездку на попутных электричках. МЖД принесла пассажирам извинения за доставленные неудобства. Ранее стало известно, что в Болгарии загорелись два вагона пассажирского поезда.