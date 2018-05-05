На станции «Мытищи» загорелась крыша одного из вагонов электрички

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Поезда Ярославского направления ходят с увеличенными интервалами, поскольку на станции «Мытищи» загорелась крыша одного из вагонов электрички. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу МЖД.

Состав следовал из Софрина в Москву. По предварительной информации, около 09:00 на крыше второго вагона загорелся деревянный настил.

«Железнодорожники незамедлительно вызвали пожарную службу, которая в 09:36 устранила задымление», — отметили в МЖД.

Всех пассажиров высадили на станции, чтобы они могли продолжить поездку на попутных электричках.

МЖД принесла пассажирам извинения за доставленные неудобства.

Ранее стало известно, что в Болгарии загорелись два вагона пассажирского поезда.

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