На станции «Мытищи» загорелась крыша одного из вагонов электрички
Состав следовал из Софрина в Москву. По предварительной информации, около 09:00 на крыше второго вагона загорелся деревянный настил.
«Железнодорожники незамедлительно вызвали пожарную службу, которая в 09:36 устранила задымление», — отметили в МЖД.
Всех пассажиров высадили на станции, чтобы они могли продолжить поездку на попутных электричках.
МЖД принесла пассажирам извинения за доставленные неудобства.
Ранее стало известно, что в Болгарии загорелись два вагона пассажирского поезда.