В Якутии эвакуируют пациентов из дома престарелых из-за угрозы подтопления

В Якутии заблаговременно начали эвакуировать пациентов из Капитоновского дома-интерната для престарелых и инвалидов в связи с угрозой подъёма воды в реке Лена из-за ледохода.

Об этом говорится в сообщении правительства республики. «Перевезено 46 проживающих в другие дома-интернаты», — приводит сообщение РИА Новости. Отмечается, что также была проведена проверка оповещения и даны инструкции персоналу при возникновении чрезвычайной ситуации. Ранее в Якутии объявили режим чрезвычайной ситуации из-за паводков.