В Якутии эвакуируют пациентов из дома престарелых из-за угрозы подтопления
В Якутии заблаговременно начали эвакуировать пациентов из Капитоновского дома-интерната для престарелых и инвалидов в связи с угрозой подъёма воды в реке Лена из-за ледохода.
Об этом говорится в сообщении правительства республики.
«Перевезено 46 проживающих в другие дома-интернаты», — приводит сообщение РИА Новости.
Отмечается, что также была проведена проверка оповещения и даны инструкции персоналу при возникновении чрезвычайной ситуации.
Ранее в Якутии объявили режим чрезвычайной ситуации из-за паводков.
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