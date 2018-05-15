В Якутии эвакуируют пациентов из дома престарелых из-за угрозы подтопления

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В Якутии заблаговременно начали эвакуировать пациентов из Капитоновского дома-интерната для престарелых и инвалидов в связи с угрозой подъёма воды в реке Лена из-за ледохода.

Об этом говорится в сообщении правительства республики.

«Перевезено 46 проживающих в другие дома-интернаты», — приводит сообщение РИА Новости.

Отмечается, что также была проведена проверка оповещения и даны инструкции персоналу при возникновении чрезвычайной ситуации.

Ранее  в Якутии объявили режим чрезвычайной ситуации из-за паводков.

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