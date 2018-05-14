Глава МЧС прибыл в Якутию
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Глава ведомства начал облёт зоны подтопления. Затем он осмотрит наиболее пострадавшее от паводка село Амга, где встретится с местными жителями и проверит ход аварийно-восстановительных работ.
Режим ЧС объявлен на территории Амгинского, Усть-Майского и Чурапчинского районов Якутии, передаёт «Газета.Ru» со ссылкой на официальный сайт региональной администрации.
Ранее стало известно, что хабаровские спасатели и психологи прибыли в Амгинский район Якутии для помощи в ликвидации паводка.