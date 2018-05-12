Хабаровские спасатели прибыли в Амгинский район Якутии для помощи в ликвидации паводка

Хабаровские спасатели и психологи прибыли в Амгинский район Якутии для помощи в ликвидации паводка, сообщает МЧС России по Республике Саха на своём сайте.

Затопление произошло из-за заторных явлений, приведших к повышению уровня воды недалеко от села Амга. Пострадали дома в низинах.

На данный момент подтопленными считаются 237 дворов и 150 жилых домов, в которых живут 395 человек. Как сообщает телеканал «360», вода уже ушла из 63 дворовых территорий и 46 жилых домов.

Спасатели взяли с собой плавсредства, аварийно-спасательные инструменты, гидрокостюмы, световые башни для работы ночью.

Ранее стало известно, что МЧС России направило из Хабаровска в Якутию дополнительные силы на время весеннего половодья.

Также «Реальное время» сообщало о работах по предотвращению чрезвычайных ситуаций в связи с паводком в Татарстане.