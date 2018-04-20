В Татарстане продолжаются работы по предотвращению ЧС в связи с паводком

Короткая ссылка
В Татарстане продолжаются работы по предотвращению чрезвычайных ситуаций в связи с паводком, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

На контроле остаются сёла Нижний Тимерлик и Качелино.

Также будут продолжены мероприятия в районе двух низководных мостов на реке Свияга в Буинском районе.

Ранее Nation News сообщал об учениях по подготовке авиации к паводкам в Московской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Общество
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных