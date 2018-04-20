В Татарстане продолжаются работы по предотвращению ЧС в связи с паводком

В Татарстане продолжаются работы по предотвращению чрезвычайных ситуаций в связи с паводком, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

На контроле остаются сёла Нижний Тимерлик и Качелино.

Также будут продолжены мероприятия в районе двух низководных мостов на реке Свияга в Буинском районе.

Ранее Nation News сообщал об учениях по подготовке авиации к паводкам в Московской области.