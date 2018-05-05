МЧС направило в Якутию дополнительные силы на время весеннего половодья

МЧС России направило из Хабаровска в Якутию дополнительные силы на время весеннего половодья, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального министерства.

«На реке Лене активная фаза ледохода. Уровни воды пока невысоки, но угроза образования заторов льда существует постоянно», — сказали в ведомстве.

В республику поехали 25 спасателей. Их разместят в районах, где возможна наиболее сложная ситуация в связи с прохождением ледохода. Группа экипирована плавсредствами, гидрокостюмами, средствами для обеспечения водных переправ и эвакуации населения.

Под контролем оперативных групп находятся другие реки, способные существенно повлиять на гидрологическую ситуацию в регионе. Ледоход разной степени интенсивности отмечается на реках Вилюй, Колыма, Яна, Индигирка.

Ранее «Реальное время» сообщало о работах по предотвращению ЧС в связи с паводком в Татарстане.