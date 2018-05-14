В Якутии объявили режим чрезвычайной ситуации из-за паводков

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Исполняющий обязанности главы МЧС России Владимир Пучков в ответ на предложение руководителя Якутии Егора Борисова заявил о введении режима чрезвычайной ситуации федерального уровня из-за паводков.
В Якутии объявили режим чрезвычайной ситуации из-за паводков
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«Я поддерживаю ваше предложение, мы вводим федеральный уровень чрезвычайной ситуации и федеральный уровень реагирования», — приводит Интерфакс слова Пучкова.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что Владимир Пучков приехал в Якутию, чтобы проконтролировать проведение работ по ликвидации последствий паводка и оказание помощи жителям подтопленных посёлков. 

Также сообщалось, что режим ЧС объявлен на территории Амгинского, Усть-Майского и Чурапчинского районов Якутии.

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