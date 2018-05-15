Источник: в Москве эвакуировали гостиницу из-за сообщения о минировании

На северо-востоке Москвы эвакуировали гостиницу после поступления анонимного звонка об угрозе взрыва. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на осведомлённый источник.

«Поступила информация об угрозе взрыва по адресу: улица Ярославская, 15, к. 2, в здании гостиницы», — рассказал источник. Он добавил, что ожидается прибытие экстренных служб. Ранее стало известно, что на северо-востоке Москвы эвакуировали школу после звонка о минировании.