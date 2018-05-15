Источник: в Москве эвакуировали гостиницу из-за сообщения о минировании
На северо-востоке Москвы эвакуировали гостиницу после поступления анонимного звонка об угрозе взрыва. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на осведомлённый источник.
«Поступила информация об угрозе взрыва по адресу: улица Ярославская, 15, к. 2, в здании гостиницы», — рассказал источник.
Он добавил, что ожидается прибытие экстренных служб.
Ранее стало известно, что на северо-востоке Москвы эвакуировали школу после звонка о минировании.
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