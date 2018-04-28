На Урале завели уголовное дело из-за ложного сообщения о минировании поезда

На Урале возбудили уголовное дело из-за ложного сообщения о минировании поезда Нижневартовск — Самара, передаёт kp.ru.

«Возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Максимальное наказание, которое может получить обвиняемый, — пять лет лишения свободы», — заявили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

Как отмечается, инцидент произошёл 11 апреля. По имеющимся данным, пассажир заявил проводнику, что в вагоне лежит бомба. Состав остановили на ближайшей станции, 580 пассажиров были эвакуированы, однако никаких подозрительных предметов не обнаружили.

Сообщившего о «минировании» задержали, был составлен административный протокол за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее Nation News сообщало, что на границе с Финляндией из-за дебошира задержали поезд Москва — Хельсинки.