На Урале проведут доследственную проверку по факту получения травмы врачом-хирургом
В Челябинской области проведут доследственную проверку по факту получения травмы врачом-хирургом Максимом Медведевым, сообщает URA.RU со ссылкой на СУ СК России по региону.
Инцидент произошёл в Чебаркуле.
По предварительным данным, медику нанесли закрытую черепно-мозговую травму.
В ходе проверки планируется установить все обстоятельства случившегося. Также будет принято процессуальное решение.
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