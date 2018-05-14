На Урале проведут доследственную проверку по факту получения травмы врачом-хирургом

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В Челябинской области проведут доследственную проверку по факту получения травмы врачом-хирургом Максимом Медведевым, сообщает URA.RU со ссылкой на СУ СК России по региону.

Инцидент произошёл в Чебаркуле.

По предварительным данным, медику нанесли закрытую черепно-мозговую травму.

В ходе проверки планируется установить все обстоятельства случившегося. Также будет принято процессуальное решение.

Ранее «Юга.ру» сообщали, что в Сочи завершено расследование дела о нападении на сотрудников скорой.

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