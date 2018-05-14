На Урале проводят проверку из-за нападения на врача

Короткая ссылка
В Челябинской области проводят проверку в связи с нападением на врача во время приёма, сообщает URA.RU.

«Принято заявление о нанесении телесных повреждений сотруднику медучреждения», — заявили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По результатам проверки планируется принять процессуальное решение.

По имеющимся данным, инцидент произошёл в Чебаркуле.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Сочи завершено расследование дела о нападении на сотрудников скорой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Происшествия
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных