На Урале проводят проверку из-за нападения на врача

В Челябинской области проводят проверку в связи с нападением на врача во время приёма, сообщает URA.RU.

«Принято заявление о нанесении телесных повреждений сотруднику медучреждения», — заявили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. По результатам проверки планируется принять процессуальное решение. По имеющимся данным, инцидент произошёл в Чебаркуле. Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Сочи завершено расследование дела о нападении на сотрудников скорой.