На Урале проводят проверку из-за нападения на врача
В Челябинской области проводят проверку в связи с нападением на врача во время приёма, сообщает URA.RU.
«Принято заявление о нанесении телесных повреждений сотруднику медучреждения», — заявили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
По результатам проверки планируется принять процессуальное решение.
По имеющимся данным, инцидент произошёл в Чебаркуле.
Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Сочи завершено расследование дела о нападении на сотрудников скорой.
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