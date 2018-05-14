Движение поездов на синей ветке метро Москвы введено в график
Интервалы движения поездов на Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена введены в график. Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки.
- © Агентство городских новостей «Москва»
«Движение поездов на Арбатско-Покровской линии введено в график», — говорится в сообщении в Twitter.
Ранее сообщалось, что на синей ветке метро Москвы увеличены интервалы движения.
Также m24 передавало, что на Калужско-Рижской линии метро запустили поезд «Москва».
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему: