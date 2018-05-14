Движение поездов на синей ветке метро Москвы введено в график

Интервалы движения поездов на Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена введены в график. Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки.

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«Движение поездов на Арбатско-Покровской линии введено в график», — говорится в сообщении в Twitter. Ранее сообщалось, что на синей ветке метро Москвы увеличены интервалы движения. Также m24 передавало, что на Калужско-Рижской линии метро запустили поезд «Москва».