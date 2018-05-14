На синей ветке метро Моcквы увеличены интервалы движения

На Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена увеличены интервалы движения поездов по техническим причинам. Об этом сообщается в Twitter метро.

РИА Новости

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«На Арбатско-Покровской линии по техническим причинам незначительно увеличены интервалы движения поездов от «Щёлковской» до «Киевской», — говорится в сообщении. Как отмечается, делается всё возможное для введения движения в график. Ранее m24 передавало, что на Калужско-Рижской линии метро запустили поезд «Москва».