На синей ветке метро Моcквы увеличены интервалы движения
На Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена увеличены интервалы движения поездов по техническим причинам. Об этом сообщается в Twitter метро.
- РИА Новости
- © Владимир Песня
«На Арбатско-Покровской линии по техническим причинам незначительно увеличены интервалы движения поездов от «Щёлковской» до «Киевской», — говорится в сообщении.
Как отмечается, делается всё возможное для введения движения в график.
Ранее m24 передавало, что на Калужско-Рижской линии метро запустили поезд «Москва».
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