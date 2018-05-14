На Калужско-Рижской линии метро запустили поезд «Москва»
В течение месяца на ветке появится ещё один такой состав.
Как отметил глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, благодаря большему количеству мест, улучшенной системе кондиционирования, усиленной шумоизоляции и другим преимуществам поездки для пассажиров станут комфортнее.
Составы нового поколения «Москва» ранее курсировали только на Таганско-Краснопресненской линии.
Ранее издание «Дни.ру» сообщало, что власти Москвы рассказали о строительстве северо-восточного участка БКЛ.