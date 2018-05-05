Власти Москвы рассказали о строительстве северо-восточного участка БКЛ
Как отметил чиновник, все работы идут по графику. Специалисты намерены завершить возведение отрезка со станциями «Рубцовская», «Лефортово» и «Авиамоторная» до конца 2019 года.
Полностью участок должен был завершён в 2021-м.
Станция «Рубцовская» станет пересадочной с «Электрозаводской» Арбатско-Покровской линии, а также одноимённой платформой Казанского железнодорожного направления.
Ранее «Утро.ру» сообщало, что к строительству БКЛ в Москве привлекут дополнительные силы.