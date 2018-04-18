К строительству БКЛ в Москве привлекут дополнительные силы

К строительству Большой кольцевой линии в Москве привлекут дополнительные силы, сообщает «Утро.ру» со ссылкой на сайт градостроительного комплекса.

Как заявил заммэра Марат Хуснуллин, в работах задействуют ещё 12 тоннелепроходческих комплексов.

«Проходку ведут семь тоннелепроходческих комплексов, а в перспективе мы планируем задействовать ещё 12 щитов», — пояснил он.

По его словам, такая мера позволит своевременно запустить отдельные участки БКЛ.

До конца года откроется участок от «Петровского парка» до «Нижней Масловки».

Ранее НСН сообщала, что юго-западный участок Большой кольцевой линии метро планируется запустить в 2020 году.