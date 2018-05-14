В крымском парламенте прокомментировали открытие моста через Керченский пролив 16 мая
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«О том, что мост будет открыт уже весной, сообщалось заранее. Многие жители материковой части России ждут этого события, огромное количество желающих по нему проехать. Помимо того, что строительство моста — очень масштабный проект, это ещё туристический магнит и интересное инженерное решение. Он облегчит транспортную логистику для тех, кто любит путешествовать на автомобиле. Не надо будет подстраиваться под паром, уезжать из Крыма заранее, чтобы не попасть в шторм. Поэтому уже в этом году ожидается увеличение количества туристов благодаря транспортному сообщению и новому терминалу аэропорта», — объяснил он.
Ранее стало известно, что автомобильное движение по Крымскому мосту будет открыто в 05:30 мск в среду, 16 мая. Первыми по мосту проедут местные жители — крымчане и кубанцы.