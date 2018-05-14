В крымском парламенте прокомментировали открытие моста через Керченский пролив 16 мая

Глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк в разговоре с RT прокомментировал ранний запуск автомобильного движения по Крымскому мосту, который произойдёт 16 мая в 05:30 мск, — на полгода раньше предусмотренного госконтрактом срока.

«О том, что мост будет открыт уже весной, сообщалось заранее. Многие жители материковой части России ждут этого события, огромное количество желающих по нему проехать. Помимо того, что строительство моста — очень масштабный проект, это ещё туристический магнит и интересное инженерное решение. Он облегчит транспортную логистику для тех, кто любит путешествовать на автомобиле. Не надо будет подстраиваться под паром, уезжать из Крыма заранее, чтобы не попасть в шторм. Поэтому уже в этом году ожидается увеличение количества туристов благодаря транспортному сообщению и новому терминалу аэропорта», — объяснил он.

Ранее стало известно, что автомобильное движение по Крымскому мосту будет открыто в 05:30 мск в среду, 16 мая. Первыми по мосту проедут местные жители — крымчане и кубанцы.