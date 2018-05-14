Медведев подписал концепцию федеральной целевой программы по развитию туризма до 2025 года
- globallookpress.com
«Хочу упомянуть концепцию федеральной целевой программы до 2025 года. Она достаточно долго обсуждалась, там были разные вопросы, разногласия, мы с коллегами по правительству эту тему неоднократно обсуждали. Документ теперь подписан. В рамках программы будем развивать внутренний и въездной туризм», — цитирует РИА Новости Медведева.
Он отметил, что финансирование программы будет обеспечиваться как из внебюджетных, так и из бюджетных источников.
«Но мы надеемся, что большую часть будут составлять именно внебюджетные источники — те самые инвестиции, которые будут вложены в объекты туристической инфраструктуры», — добавил премьер.
Ранее Медведев выразил благодарность исполняющим обязанности вице-премьеров за работу в правительстве.
8 мая российский лидер Владимир Путин подписал указ о назначении Медведева премьер-министром.