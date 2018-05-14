Медведев подписал концепцию федеральной целевой программы по развитию туризма до 2025 года

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что подписал концепцию федеральной целевой программы по развитию туризма до 2025 года.

«Хочу упомянуть концепцию федеральной целевой программы до 2025 года. Она достаточно долго обсуждалась, там были разные вопросы, разногласия, мы с коллегами по правительству эту тему неоднократно обсуждали. Документ теперь подписан. В рамках программы будем развивать внутренний и въездной туризм», — цитирует РИА Новости Медведева.

Он отметил, что финансирование программы будет обеспечиваться как из внебюджетных, так и из бюджетных источников.

«Но мы надеемся, что большую часть будут составлять именно внебюджетные источники — те самые инвестиции, которые будут вложены в объекты туристической инфраструктуры», — добавил премьер.

Ранее Медведев выразил благодарность исполняющим обязанности вице-премьеров за работу в правительстве.

8 мая российский лидер Владимир Путин подписал указ о назначении Медведева премьер-министром.