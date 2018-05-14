Медведев подписал концепцию федеральной целевой программы по развитию туризма до 2025 года

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что подписал концепцию федеральной целевой программы по развитию туризма до 2025 года.
Медведев подписал концепцию федеральной целевой программы по развитию туризма до 2025 года
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«Хочу упомянуть концепцию федеральной целевой программы до 2025 года. Она достаточно долго обсуждалась, там были разные вопросы, разногласия, мы с коллегами по правительству эту тему неоднократно обсуждали. Документ теперь подписан. В рамках программы будем развивать внутренний и въездной туризм», — цитирует РИА Новости Медведева.

Он отметил, что финансирование программы будет обеспечиваться как из внебюджетных, так и из бюджетных источников.

«Но мы надеемся, что большую часть будут составлять именно внебюджетные источники — те самые инвестиции, которые будут вложены в объекты туристической инфраструктуры», — добавил премьер.

Ранее Медведев выразил благодарность исполняющим обязанности вице-премьеров за работу в правительстве.

8 мая российский лидер Владимир Путин подписал указ о назначении Медведева премьер-министром.

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