В Крыму завершилось строительство автоподхода к мосту через Керченский пролив

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В госкомитете дорожного хозяйства Крыма заявили о завершении строительства автоподхода со стороны полуострова к мосту через Керченский пролив.
В Крыму завершилось строительство автоподхода к мосту через Керченский пролив
  • РИА Новости

«Сам автоподход в Керчи (четыре полосы в двух направлениях, длина 8,6 км) полностью готов. Открытие движения на нём произойдёт одновременно с открытием движения на Крымском мосту», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы.

13 мая стало известно, что участок дороги, который соединит два микрорайона по обе стороны Крымского моста, открыт в Керчи.

Ранее «Аргументы неделi» передавали, что опубликована схема движения легковых автомобилей и автобусов на подъезде к Крымскому мосту.

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