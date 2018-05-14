В Крыму завершилось строительство автоподхода к мосту через Керченский пролив

В госкомитете дорожного хозяйства Крыма заявили о завершении строительства автоподхода со стороны полуострова к мосту через Керченский пролив.

«Сам автоподход в Керчи (четыре полосы в двух направлениях, длина 8,6 км) полностью готов. Открытие движения на нём произойдёт одновременно с открытием движения на Крымском мосту», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы.

13 мая стало известно, что участок дороги, который соединит два микрорайона по обе стороны Крымского моста, открыт в Керчи.

Ранее «Аргументы неделi» передавали, что опубликована схема движения легковых автомобилей и автобусов на подъезде к Крымскому мосту.