Опубликована схема движения легковых автомобилей и автобусов на подъезде к Крымскому мосту
Государственный комитет дорожного хозяйства Республики Крым опубликовал план-схему движения легковых автомобилей и пассажирских автобусов на подъездах к Крымскому мосту, сообщают «Аргументы недели».
Указанный транспорт сможет передвигаться без ограничений на автомобильных подходах к мосту.
Проезд для грузовых транспортных средств пока запрещён.
Ранее сообщалось, что заказчик строительства Крымского моста — ФКУ «Упрдор «Тамань» — принял автодорожную часть моста. Открытие движения намечено на вторую половину мая.
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