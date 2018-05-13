Опубликована схема движения легковых автомобилей и автобусов на подъезде к Крымскому мосту

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Государственный комитет дорожного хозяйства Республики Крым опубликовал план-схему движения легковых автомобилей и пассажирских автобусов на подъездах к Крымскому мосту, сообщают «Аргументы недели».

Указанный транспорт сможет передвигаться без ограничений на автомобильных подходах к мосту.

Проезд для грузовых транспортных средств пока запрещён.

Ранее сообщалось, что заказчик строительства Крымского моста — ФКУ «Упрдор «Тамань» — принял автодорожную часть моста. Открытие движения намечено на вторую половину мая.

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