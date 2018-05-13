В Керчи запустили движение по путепроводу к Крымскому мосту

Участок дороги, который соединит два микрорайона по обе стороны Крымского моста, открыт в Керчи, передаёт пресс-служба госкомитета Крыма по дорожному хозяйству.

«Движение запущено. Теперь сверху по путепроводу протяжённостью 1,8 км смогут двигаться общественный транспорт и пешеходы. В нижней части — транспорт, движущийся к Крымскому мосту и обратно после запуска движения по автоподходу к мосту», — приводит сообщение ТАСС.

Отмечается, что объект позволит разгрузить движение между микрорайоном Аршинцево и центром Керчи.

Ранее «Аргументы недели» передавали, что опубликована схема движения легковых автомобилей и автобусов на подъезде к Крымскому мосту.

Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, приедет ли Владимир Путин на открытие Крымского моста.