Силуанов назвал свои основные задачи на посту вице-премьера

Короткая ссылка
Должность первого вице-премьера России — большая ответственность. Об этом заявил исполняющий обязанности министра финансов, кандидат на пост первого вице-премьера Антон Силуанов.
Силуанов назвал свои основные задачи на посту вице-премьера
  • globallookpress.com

«Большая ответственность, действительно, коллеги. Задачи президент поставил, поэтому нужно будет отрабатывать», — цитирует РИА Новости Силуанова.

По его словам, основной задачей является обеспечение более высоких темпов роста.

«Провести прорыв в экономике — первая задача. Вторая — необходимо провести целый ряд решений, которые необходимы для реализации задач, поставленных в послании, в указе», — добавил и. о. министра финансов.

Силуанов подчеркнул, что именно исходя из этих задач будет выстраиваться работа всех ведомств.

Ранее российский лидер Владимир Путин отметил, что необходимо совершить прорыв во всех сферах.

7 мая председатель правительства России Дмитрий Медведев предложил кандидатуру Силуанова на должность первого вице-премьера страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Общество
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных