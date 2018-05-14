Силуанов назвал свои основные задачи на посту вице-премьера

Должность первого вице-премьера России — большая ответственность. Об этом заявил исполняющий обязанности министра финансов, кандидат на пост первого вице-премьера Антон Силуанов.

«Большая ответственность, действительно, коллеги. Задачи президент поставил, поэтому нужно будет отрабатывать», — цитирует РИА Новости Силуанова.

По его словам, основной задачей является обеспечение более высоких темпов роста.

«Провести прорыв в экономике — первая задача. Вторая — необходимо провести целый ряд решений, которые необходимы для реализации задач, поставленных в послании, в указе», — добавил и. о. министра финансов.

Силуанов подчеркнул, что именно исходя из этих задач будет выстраиваться работа всех ведомств.

Ранее российский лидер Владимир Путин отметил, что необходимо совершить прорыв во всех сферах.

7 мая председатель правительства России Дмитрий Медведев предложил кандидатуру Силуанова на должность первого вице-премьера страны.