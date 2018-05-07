Путин заявил о необходимости прорыва во всех сферах
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости прорыва во всех сферах.
- Reuters
Об этом российский лидер сказал в ходе инаугурации в Большом Кремлёвском дворце.
Ранее Путин заявил, что целью его жизни и работы будет служение людям и Отечеству.
Президентские выборы состоялись в России 18 марта. Со значительным отрывом от конкурентов победил Владимир Путин, получивший 76,69% голосов избирателей.
RT ведёт текстовую трансляцию.
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