Президент России Владимир Путин заявил о необходимости прорыва во всех сферах.

Об этом российский лидер сказал в ходе инаугурации в Большом Кремлёвском дворце.

Ранее Путин заявил, что целью его жизни и работы будет служение людям и Отечеству.

Президентские выборы состоялись в России 18 марта. Со значительным отрывом от конкурентов победил Владимир Путин, получивший 76,69% голосов избирателей.

RT ведёт текстовую трансляцию.