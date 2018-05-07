Путин: целью моей жизни и работы будет служение людям и Отечеству
- Reuters
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Об этом российский лидер заявил в ходе инаугурации в Большом Кремлёвском дворце.
«Заверяю вас: целью моей жизни, работы будет, как и прежде, служение людям, нашему Отечеству. Для меня это превыше всего», — сказал Путин.
Как он отметил, смысл его жизни заключается в том, чтобы сделать всё для процветающего будущего России.
«Считаю своим долгом и смыслом всей своей жизни сделать всё для России, для её настоящего и будущего — мирного и процветающего, для сбережения и продолжения нашего великого народа, для благополучия в каждой российской семье», — сказал Путин.
Ранее Путин вступил в должность президента России.
RT ведёт текстовую трансляцию.