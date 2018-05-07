Путин: целью моей жизни и работы будет служение людям и Отечеству

Президент России Владимир Путин заявил, что целью его жизни и работы будет служение людям и Отечеству.

Об этом российский лидер заявил в ходе инаугурации в Большом Кремлёвском дворце.

«Заверяю вас: целью моей жизни, работы будет, как и прежде, служение людям, нашему Отечеству. Для меня это превыше всего», — сказал Путин.

Как он отметил, смысл его жизни заключается в том, чтобы сделать всё для процветающего будущего России.

«Считаю своим долгом и смыслом всей своей жизни сделать всё для России, для её настоящего и будущего — мирного и процветающего, для сбережения и продолжения нашего великого народа, для благополучия в каждой российской семье», — сказал Путин.

Ранее Путин вступил в должность президента России.

RT ведёт текстовую трансляцию.